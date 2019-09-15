الان تتابع مقتل 8 في تفجير قرب بلدة الراعي شمال شرق حلب السورية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 59 دقيقة - 8:30 م, 15 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع تفجير قرب بلدة الراعي شمال شرق حلب يودي بحياة 8 أشخاص.

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