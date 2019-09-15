الرئيس الفلسطيني يعرب في اتصال مع خادم الحرمين عن تنديده بهجوم أرامكو

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد خلاله استنكاره ورفضه للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

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وأكد وقوفه والشعب الفلسطيني إلى جانب المملكة في محاربة هذا الإرهاب الذي يستهدف أمنها وأرضها وسلامة مواطنيها، مشددا على ثقته المطلقة بأن الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قادرة على التصدي لهذه الهجمات، والوقوف بوجه كافة المحاولات البائسة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.

وجدد الرئيس شكره لخادم الحرمين الشريفين على موقفه الشخصي وموقف المملكة الداعم لفلسطين في كافة المحافل الدولية وعلى كافة المستويات، خاصة دعوتها للاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي اليوم الأحد في مدينة جدة.

وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس محمود عباس على هذا الموقف، مجددا تأكيده على مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية، حتى الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس.