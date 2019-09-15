الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة بدعم الإرهاب في سوريا

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الأحد 15 سبتمبر 2019

روحاني

كتب الخليج 365 ـ متابعات

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بدعم الإرهاب في سوريا وقال إنه لا بد من دعم دمشق من أجل إعادة الاستقرار في البلاد.



ونقل التلفزيوني الإيراني عن روحاني قوله قبيل قبل مغادرته إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول الأزمة السورية: "موقف الولايات المتحدة الأمريكية يدعم الإرهاب في سوريا"، مضيفاً بقوله "أكدنا أن سوريا ومصيرها بيد شعبها ولابد من دعم دمشق لإعادة الاستقرار في البلاد".

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وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق، أن بلاده لا تريد أن تعلن الحرب أو أن تصعد التوتر.. مشيرا إلى أن وجود أمريكا في سوريا غير قانوني.

ولفت الرئيس الإيراني خلال مؤتمر صحفي له، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن لغة الإدارة الأمريكية تفتقد إلى الخبرة.. "وهم حديثو العهد بالسياسة".

وبخصوص الوجود الإيراني في سوريا قال الرئيس روحاني في المؤتمر الذي نقلته وسائل إعلام: وجودنا مستمر في سوريا لمكافحة الإرهاب.. ولن نخرج إلا بطلب من الحكومة السورية.