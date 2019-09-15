Advertisements الأحد 15 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365-الحديدة تواصل مليشيا الحوثي الايرانية قصف مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة اضافة الى الاحياء السكنية في المحافظة.

Advertisements وقالت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن مليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون ومدفعية الهاوزر والاسلحة المتوسطة، مواقع القوات المشتركة شمال وشرق مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الاحمر. ولم يتسبب قصف مليشيا الحوثي في وقوع أي خسائر مادية أو اصابات. وفي سياق متصل في محافظة الحديدة تواصل الفرق الهندسة التابعة للبرنامج الوطني لنزع الألغام والقوات المشتركة، بتفكيك ونزع شبكات الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي خلال سيطرتها على مواقع شرقي مدينة الحديدة. وقالت مصادر محلية أن الفرق الهندسية، تمكنت اليوم اليوم الأحد من نزع 30 لغماً أرضياً جوار مطاحن البحر الأحمر، ومازالت الجهود جارية لتفكيك ونزع بقية شبكات الألغام والعبوات الناسفة شرقي مدينة الحديدة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تواصل قصف مواقع المشتركة وأحياء سكنيه في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.