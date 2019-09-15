ألمانيا تجدد دعمها لحكومة اليمن الشرعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - برلين أكدت جمهورية ألمانيا الاتحادية دعمها لوحدة اليمن وحكومتها الشرعية وجهودها المبذولة لاستعادة الدولة، وإنهاء كل أشكال التمرد وانقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. جاء ذلك أثناء لقاء مدير وزارة الخارجية الألمانية للشرق الأوسط كريستيان باك مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج في برلين. وبحث الجانبان سبل تعزيز ودعم المشاريع والبرامج التنموية، خاصة في مجالات الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصحة وتحسين جودة التعليم وتعزيز دور القطاع الخاص للقيام بالاستثمار، ونقل التقنية في عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية. كما أوضح المسؤول الألماني استمرار حكومة بلاده في دعم البناء المؤسسي لأجهزة الدولة والسلطة المحلية في اليمن وتحسين الوصول للخدمات الأساسية ودعم عملية تحقيق الاستقرار في البلاد.



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