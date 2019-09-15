الحوثيون حولوا مقرات حكومية إلى سجون ومعتقلات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان اعتقال واختطاف 16565 شخصا خلال الفترة من سبتمبر 2014 حتى ديسمبر 2018.

وأكد أن قضية المخفيين قسريا من الجرائم المروعة التي تتقنها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران ضد خصومها من السياسيين والعسكريين والنشطاء والصحفيين والنساء والأطفال والمخالفين لها في المعتقد والمناوئين لها، حيث اتخذت منحى الإخفاء القسري على الطريقة الإيرانية في التعامل مع الخصوم، لأسباب سياسية وطائفية ودينية ومناطقية.

ونالت أمانة العاصمة صنعاء النصيب الأكبر في عدد المعتقلين الذين بلغوا 2599 معتقلا تلتها محافظة صنعاء بواقع 2223 ومحافظة تعز بواقع 1425 مختطف، وتصدرت الميليشيات الحوثية قائمة عمليات الاعتقال والاختطاف.

ويقول الناشط الحقوقي باسم العبسي في ورقته التي قدمها في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، على هامش انعقاد الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية أن عمليات الاعتقال التعسفي التي قامت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014، والتي طالت عددا من السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين والإعلاميين والنساء والأطفال لأسباب سياسية وطائفية ودينية ومناطقية.

واستعرض العبسي في الندوة قصص عدد من حالات الاعتقال التعسفي التي كان آخرها اعتقال الصحفي إيهاب الشوافي ومدير بنك اليمن الدولي أحمد ثابت العبسي، ومسؤول المراجعة الشرعية في بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) دكتور الاقتصاد الإسلامي نصر السلامي.

وأكد أن الاعتقال التعسفي يعد من أكبر الجرائم التي يعاني منها اليمن، والتي تشكل إرهابا حقيقيا وممنهجا ضد حقوق الإنسان. ولفت إلى أن الميليشيات الانقلابية تختطف شخصيات مدنية من أماكن عملها، أو من الشارع العام أو اقتحام المنازل لمجرد الاشتباه بهم واعتقالهم بشكل تعسفي، منوها بأن ميليشيات الحوثي حولت كثيرا من المباني والمقرات الحكومية بما في ذلك أندية رياضية وكليات ومقرات حيوية إلى مراكز للاعتقال التعسفي واحتجاز المختطفين، وبلغ عدد تلك الأماكن في العاصمة صنعاء وحدها 30 سجنا.

المختفون في اليمن من سبتمبر 2014 إلى ديسمبر 2018:

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368 طفلا

98 امرأة

385 مسنا

16,565 إجمالي المختفين

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