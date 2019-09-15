أمريكا تلغي تأشيرة 3 طلاب إيرانيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال رئيس منظمة شؤون طلبة الجامعات في إيران، مجتبى صديقي: إن الحكومة الأمريكية ألغت تأشيرة دخول ثلاثة طلاب للدراسات العليا من إيران كانوا يخططون للدراسة في أمريكا، رغم حصولهم على تأشيرات للدخول وتمويل من جامعاتها وحولتهم إلى دولة ثالثة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «ارنا» أمس.
وأضاف صديقي «تم إلغاء تأشيرات دخول ثلاثة طلاب إيرانيين في الولايات المتحدة، وإعادة تأشيراتهم إلى دولة ثالثة لإجراء لقاء معهم».
وتابع أن وزارة الخارجية أعلمت وزارة التعليم العالي بهذا الأمر، مؤكدا أن هؤلاء الطلاب حصلوا على تمويل مالي من الجامعات الأمريكية ورغم ذلك ألغيت تأشيراتهم.
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