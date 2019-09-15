التحالف الإسلامي يواجه غسيل الأدمغة والإرهاب الفكري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استعرض مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب، عبر ورشة عمل جرت بالرياض، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في موضوعات مختلفة أبرزها التعريف بمجالات عمل التحالف ودورة تطوير المبادرات ومناقشة الموضوعات المتصلة بمحاربة التطرف العنيف والإرهاب.
واستمع ممثلو الدول الأعضاء على مدار ثلاثة أيام إلى شرح تفصيلي مقدم من الإدارة العامة للتخطيط والتنسيق بمركز التحالف يهدف إلى التعريف بمجالات عمل التحالف الأربعة «الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري» وأهدافها العامة، إضافة إلى آلية عمل المبادرات ودورة تطويرها.
وفي اليوم الختامي لورشة العمل ألقى الممثل الفكري للسعودية بمركز التحالف الدكتور زايد الحارثي، محاضرة بعنوان «غسيل الأدمغة والإرهاب الفكري» تلاها نقاش وحوار مع ممثلي الدول الأعضاء في التحالف.
وأثنى الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، على جهود ممثلي الدول الأعضاء في التحالف، مؤكدا أهمية تضافر الجهود ومواصلة التعاون والعمل المشترك بين ممثلي الدول الأعضاء من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات التي من شأنها أن تدعم الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف التحالف في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.
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