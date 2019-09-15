زوجة قايد السبسي تلحق به

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، وفاة والدته أرملة الرئيس الراحل السيدة شاذلية صباح أمس.

وكتب حافظ على صفحته الرسمية على فيس بوك أن أرملة الرئيس الراحل توفيت، فيما ذكرت تقارير إعلامية محلية أن السيدة شاذلية توفيت في المستشفى العسكري بالعاصمة، إثر أزمة صحية ألمت بها.

وكان السبسي توفي يوم 25 يوليو الماضي، قبل أشهر قليلة من انتهاء ولايته الرئاسية التي بدأت في 2014، وبدأت انتخابات رئاسية مبكرة أمس.