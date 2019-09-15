الإمارات: ننتظر نتائج التحقيقات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت الإمارات أمس إنها تنتظر نتائج تحقيق السعودية في هجمات بطائرات مسيرة على منشأتين لشركة أرامكو السعودية. وأشارت المسؤولة بوزارة الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة إلى أن الإمارات ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية لمبعوث الأمم المتحدة الخاص في اليمن، وأكدت أن بلادها ستقدم كل المساعدات التي تعهدت بها لليمن هذا العام.

وأكدت الإمارات في وقت سابق أن مسار الإمارات والسعودية ومصيرهما واحد. وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش إن «الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطالنا جميعا ويشير إلى التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه المنطقة وضرورة تضافر الجهود تجاهه».