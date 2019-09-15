جراهام: ضرب منشآت إيران النفطية سيكسر ظهرها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

حث السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب على وضع خيار استهداف منشآت النفط الإيرانية على الطاولة، معتبرا أن مثل هذا الهجوم «سيكسر ظهر النظام» في طهران.

Advertisements

وكتب جراهام في تغريدة نشرها على «تويتر» تعليقا على الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشأتان نفطيتان تابعتان لشركة «أرامكو» السعودية أمس الأول «لقد حان الوقت الآن لكي تضع الولايات المتحدة على الطاولة هجوما على مصافي النفط الإيرانية، إذا استمرت الأخيرة في استفزازاتها أو زادت من تخصيب اليورانيوم».

وحسب السيناتور الأمريكي، فإن إيران «لن تتوقف عن تصرفاتها السيئة حتى تصبح العواقب أكثر واقعية، مثل مهاجمة مصافيها، مما سيكسر ظهر النظام».

ووصف جراهام الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على مصافي النفط السعودية، بأنها «مثال آخر على الطريقة التي تنشر بها إيران الفوضى في الشرق الأوسط»، مضيفا أن «النظام الإيراني غير مهتم بالسلام، وإنما يسعى إلى امتلاك السلاح النووي والهيمنة الإقليمية».