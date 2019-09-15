العراق ينفي استخدام أراضيه للهجوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد نفى العراق أمس استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بطائرات مسيرة. وأكد في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي «التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه». وشدد البيان على أن «الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور»، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات، وأكد البيان دعوة العراق جميع الأطراف إلى «التوقف عن الهجمات المتبادلة وتحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والاضطلاع بمبادرات تضع حدا لهذه الحرب». ونقلت شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية عن مصدر مطلع على مجريات التحقيقات، القول إن الهجوم تم بواسطة طائرات مسيرة أقلعت من العراق وليس من اليمن، وفقا للمعلومات الأولية.



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