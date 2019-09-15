بومبيو: 100 هجمة إرهابية سببها نظام إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء أمس الأول: إن إيران تقف وراء هجوم على معملين لتكرير النفط تابعين لشركة أرامكو السعودية، مشككا في إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن الهجوم.

وذكر بومبيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر «تقف إيران وراء نحو 100 هجوم على السعودية، بينما يدعي الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف انخراطهما في الدبلوماسية».

Advertisements

ووصف بومبيو الحادث بأنه «هجوم غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية»، وتابع «ليس هناك دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن».

وتبنى الحوثيون الهجوم مشيرين إلى استخدام عشر طائرات مسيرة، ملوحين بعمليات «واسعة وأشد إيلاما».

وأعلنت المملكة أمس الأول تعرض منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو العملاقة لهجوم بطائرات بدون طيار، مما أدى لاندلاع حريق في معملين للشركة في محافظتي بقيق وهجرة خريص شرق المملكة.