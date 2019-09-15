شكرا لقرائتكم وول ستريت جورنال: السعودية تستعيد ثلث إنتاج النفط المفقود الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مصدر مطلع بقطاع النفط لرويترز يوم الأحد إن صادرات السعودية من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها.

ونقلت "رويترز" عن صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية تهدف لاستعادة ثلث إنتاج النفط المفقود بحلول الاثنين.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول سعودي قوله : "نحرص على ألا تشهد السوق أي نقص حتى نستعيد الإنتاج بالكامل".

كما نقلت رويترز عن وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس" أن الأحداث في السعودية صعدت التطورات في الشرق الأوسط إلى مستوى جديد يثير المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.

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وتسبب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت في توقف أكثر من نصف إنتاج المملكة أو ما يزيد على 5% من الإمدادات العالمية.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أكد أن أرامكو ستعمل على استعادة المفقود من إنتاجِ النفط وستقدم معلوماتٍ جديدة خلال ثمانية وأربعين ساعة عقب الهجوم على منشأتي النفط في خريص وبقيق.

وأوضح وزيرُ الطاقة أن التقديراتِ الأولية تشيرُ إلى توقفِ إنتاج 5.7 مليون برميل يوميا من النفط أي نحو 50% من إنتاج أرامكو، مؤكدا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملاء الشركة من خلال المخزونات.

كذلك أدت هذه الانفجارات إلى توقفِ إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو ملياري قدم مكعبة في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي. وهذا سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بـ 50%.

ولم ينتج عن هذا الهجوم أيُّ أثرٍ على إمدادات الكهرباء والمياه أو إمدادات السوق المحلية من المحروقات.