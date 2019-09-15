شعبك_مصدقك_ياسيسي يتصدر تويتر.. ونشطاء: صادق في وعوده وأمين علي بلاده

الموجز

تصدر هاشتاج "شعبك مصدقك يا سيسي" قائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة تويتر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد الادعاءات والأكاذيب والشائعات التي انتشرت مؤخراً والتي وضع حداً لها خلال مشاركته أمس في المؤتمر الوطني الثامن للشباب.

وبعد ساعات من إطلاقه، شارك الآلاف من النشطاء في الهاشتاج، حيث أكدوا على دعمهم للرئيس السيسي خلال تلك المرحلة، والتأكيد على ضرورة دعم القوات المسلحة من أجل دحر الإرهاب والقضاء عليه في سبيل رفعة الوطن وسلامة وأمن شعبه.

ونرصد أبرز التعليقات التي شارك بها النشطاء في الهاشتاج:

- كمل مشوارك واحنا معاك .. 6 سنوات من نباح الخونه والعملاء واصبحو كالفآران .. وانت الزعيم العظيم وانت علي الحق المبين .. ان الله ينصر الشرفاء وعباده المخلصين .. وانت يا زعيم نصرك الله لانك من عباده المخلصين

- فخامة رئيسنا احنا مش بس مصدقينك لأننا بنحبك لا والله لأننا شايفين كل كل قولتها بتتحول لواقع من طرق لمدارس بجامعات لقناة السويس للمدن الجديدة لوضع مصر الدولي القوي لكل حاجة.. شعبك مصدقك رغم خرافات كل حاقد أو حاسد أو عميل أو خاين

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- مدام فيه هجوم علي السيسي تاكدوا انه علي الخط الصحيح

- حبيب الملايين صادق في وعوده وأمين علي بلاده

- نعم ياسيسي انت أصبحت لنا مصدر للصدق ورمز للنزاهة والشرف وعنوان للامانة والرجولة وربنا هينصرك وكلنا معاك ياابني بلدي

- اكيد هنصدق الرئيس ال بيبنى ١٤ مدينة بأحدث الطرق بعيداً عن عشوائية مبارك .. الراجل ال بيعمل سكك حديد جديدة و بيزود عدد خطوط المترو و بيربط بين المدن و المدن بالقطارات .. مصدقين الراجل ال عالج ١٠٠ مليون من الفيرس والسكر و الضغط .

- سيادة الرئيس أثق في شخصكم الكريم لأنك محب لمصر ولايوجد رئيس قبلك قد فعل مثل ما تفعل فأنت تعمر مصر في شتي النواحي من طرق ومساكن وكباري ومدن جديدة وأهم من كل هذا قمت بتحديث جيشنا العظيم