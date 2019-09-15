حكومة نتانياهو اعترفت بمستوطنة عشوائية في الضفة الغربية قبل الانتخابات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قبل يومين من الانتخابات العامة، أنّ "الحكومة وافقت خلال جلستها الأسبوعية الّتي عُقدت في غور الأردن، على تحويل المستوطنة العشوائية ميفوت يريحو في غور الأردن إلى مستوطنة رسميّة".
وتُعتبر جميع المستوطنات غير قانونيّة بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل تميّز بين تلك الّتي وافقت عليها وتلك الّتي لم تحصل على موافقتها.
وكان قد تعهّد نتانياهو قبل أسبوع، في حال فوزه في الانتخابات، بضمّ غور الأردن الّذي يشكّل ثلث مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى ضمّ المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية.
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