مجلس وزراء الكويت: جيشنا على تنسيق مباشر مع القوات السعودية

ذكر مجلس الوزراء الكويتي أن "جيش البلاد على تنسيق مستمر ومباشر مع القوات المسلحة السعودية على خلفية الهجوم الذي تعرضت له منشأتي نفط شرق المملكة قرب الحدود مع الكويت"، مشيراً إلى أن "القيادات الأمنية قدمت لرئيس مجلس الوزراء اليوم إيجازا عن الأوضاع الأمنية في المنطقة وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة".
ولفت إلى أنه "بينت رئاسة الأركان أنها على تنسيق مباشر ومستمر مع الأشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة".
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