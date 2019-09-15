روحاني: تواجد القوات الأميركية في شرق الفرات عمل تدخليا و غير مشروع

وَصف الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، تواجُد ​القوات الأميركية​ في شرق ​الفرات​ بأنّه "عمل تدخلي و غير مشروع"، مركّزًا على أنّ "ما يحدث اليوم في شرق الفرات، الّذي أثار قلق العديد من دول العالم، يأتي في سياق التخطيط الخاطئ والمؤامرات الأميركية".

في تصريح صحافي، في مطار مهراباد ب​طهران​ قبيل توجّهه إلى ​أنقرة​ للمشاركة في اجتماع القمة الثلاثيّة الإيرانيّة- الروسيّة- التركيّة، إلى أنّ "الأميركيين يدعمون ​السعودية​ و​الإمارات​. إنّهم يزوّدونهم ب​السلاح​ والمعلومات ويقومون بإدارة جزء من العمليّات الحربيّة، واليوم نرى أنّ عددًا من الأبرياء يُقتلون في ​اليمن​، وهناك انعدام للأمن في المنطقة".