الجيش: زورقان حربيان إسرائيليان خرقا المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة أمس

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 14 أيلول 2019 الساعة 15:35، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 333 مترًا، ولمدّة دقيقتين".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 16:24، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 333 مترًا، ولمدّة 8 دقائق"، مبيّنةً أنّه "تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".