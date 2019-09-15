الحريري: أساس موازنة 2020 هو خطة على 3 سنوات لمواجهة التحديات وهذه الموازنة ستكون مرتبطة بموازنتي 2021 و2022

لفت رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بعد لقائه رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ إلى "إنني أردت لقاء جنبلاط خاصة في الوضع الاقتصادي الذي نمر به للحديث عن الاقتصاد والاصلاحات لا هم المواطن الأول هو الاقتصاد وعلينا العمل بسرعة كما تحدثنا عن الوضع في المنطقة".

وأشار إلى أن "الأساس في موازنة العام 2020 هو خطة على 3 سنوات لمواجهة التحديات وهذه ​الموازنة​ ستكون مرتبطة بموازنتي 2021 و2022 حتى نصل لبنان إلى بر الامان"، مشيراً إلى أن "الفكرة الاساسية في موازنة العام 2020 تكمن بعدم زيارة الضرائب وكيفية زيادة المداخيل والعمل على اغلاق المعابر غير الشرعية والتي يمكن أن تزيد المداخيل ولكن على الجميع أن يعلم أن اقتصادنا ينخفض وحتى لو اغلقت المعابر لن تكون الايرادات فظيعة".

وعن التعيينات، أكد الحريري ان "النقاش بالتعيينات مستمر والقوات اللبنانية" مكوّن أساس في الحكومة ويجب أن يكون له حصة في التعيينات وأنا أفي بكل وعودي ولا أريد الدخول في جدال مع "القوات" و"هني بيعرفوا شو عملوا معي وأنا مش هاممني".