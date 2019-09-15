سعد: التشكيك بتاريخنا غير مقبول والتصويب علينا لا يفيد أي أحد بالسياسة

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ في حديث تلفزيوني "إننا نعمل على تجنب اي سجال إن كان مع مسؤولين في حزب "الكتائب اللبنانية" أو مع رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ ولكن التشكيك في تاريخنا غير مقبول والتصويب على "​القوات اللبنانية​" لا يفيد أي أحد في ال​سياسة​".

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