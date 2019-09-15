العشائر العربية في السعديات شكرت للحجار سعيه الدؤوب بقضية نقل سجلات النفوس

زار عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، العشائر العربية في بلدة السعديات في ساحل ​إقليم الخروب​، ملبّيًا دعوة الشيخ أبو وائل الضاهر، إلى مأدبة غداء في البلدة. وكانت مناسبة للحديث عن قرار فتح سجل خاص بعشائر البلدة، الّذي اتّخذته ​وزارة الداخلية والبلديات​.

وشكر الحضور، للحجار "سعيه الدؤوب للوصول إلى اتخاذ وزارة الداخلية قرارًا، بالبدء بإجراءات نقل سجلات أهالي السعديات، إلى سجل خاص بهم، تمهيدًا لانتخاب مختار للبلدة في مرحلة أولى، تليها في مرحلة ثانية انتخاب مجلس بلدي".

من جهته، لفت الحجار إلى أنّ "الشكر الأول هو لرئيس الحكمومة ​سعد الحريري​، الّذي كان الداعم الأوّل لهذا المطلب، والّذي بدوره أعطى التوجيهات للمعنيّين. كما انّ الشكر موصول لكلّ من ساهم في تعجيل حلّ الموضوع"، مؤكّدًا "وقوفه والحريري إلى جانب هذه البلدة المحبّة والمعطاءة".