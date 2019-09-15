زار عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، العشائر العربية في بلدة السعديات في ساحل إقليم الخروب، ملبّيًا دعوة الشيخ أبو وائل الضاهر، إلى مأدبة غداء في البلدة. وكانت مناسبة للحديث عن قرار فتح سجل خاص بعشائر البلدة، الّذي اتّخذته وزارة الداخلية والبلديات.
وشكر الحضور، للحجار "سعيه الدؤوب للوصول إلى اتخاذ وزارة الداخلية قرارًا، بالبدء بإجراءات نقل سجلات أهالي السعديات، إلى سجل خاص بهم، تمهيدًا لانتخاب مختار للبلدة في مرحلة أولى، تليها في مرحلة ثانية انتخاب مجلس بلدي".
من جهته، لفت الحجار إلى أنّ "الشكر الأول هو لرئيس الحكمومة سعد الحريري، الّذي كان الداعم الأوّل لهذا المطلب، والّذي بدوره أعطى التوجيهات للمعنيّين. كما انّ الشكر موصول لكلّ من ساهم في تعجيل حلّ الموضوع"، مؤكّدًا "وقوفه والحريري إلى جانب هذه البلدة المحبّة والمعطاءة".
كانت هذه تفاصيل خبر العشائر العربية في السعديات شكرت للحجار سعيه الدؤوب بقضية نقل سجلات النفوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.