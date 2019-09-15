قيومجيان: القوات اللبنانية رأس حربة 14 آذار والمشروع السيادي

اكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان حزب القوات اللبنانية هو رأس حربة 14 آذار والمشروع السيادي، ولولا القوات لكانت السيادة قد فرط بها منذ زمن.
واضاف في حديث تلفزيوني: "لا نندم على خيارنا انتخاب الرئيس ميشال عون للرئاسة ولا المصالحة مع الوطني الحر، لان الخطوة انهت الفراغ يومها وكانت تلقى مباركة الجميع والبطريرك، ولكن نعم اصبنا بخيبة أمل من ممارسات التيار اليوم".
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