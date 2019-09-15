قيومجيان: القوات اللبنانية رأس حربة 14 آذار والمشروع السيادي

اكد وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ ان ​حزب القوات اللبنانية​ هو رأس حربة ​14 آذار​ والمشروع السيادي، ولولا القوات لكانت السيادة قد فرط بها منذ زمن.

واضاف في حديث تلفزيوني: "لا نندم على خيارنا انتخاب ​الرئيس ميشال عون​ للرئاسة ولا المصالحة مع الوطني الحر، لان الخطوة انهت الفراغ يومها وكانت تلقى مباركة الجميع والبطريرك، ولكن نعم اصبنا بخيبة أمل من ممارسات التيار اليوم".