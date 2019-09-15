محمد سليمان: لانزال العقاب الشديد بمن نفذ اعتداء السعودية الاجرامي

دان عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد سليمان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الاعتداء الإرهابي الذي استهدف معملي تكرير نفط في ​السعودية​ وهذا الاعتداء لا يهدد امن وسلامة المملكة فقط بل يستهدف الامن الاقليمي والسلام والعالمي"، داعياً الى "انزال العقاب الشديد بمن نفذ هذا الاعتداء الاجرامي".

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