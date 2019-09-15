دعت مصادر وزارية عبر قناة الـ"LBC" إلى "عدم اعطاء أبعاد لكلام ​السفيرة الاميركية​ في ​لبنان​ ​​إليزابيث ريتشارد​ خلال تنظيم ​السفارة​ جولة إعلامية على المدمرة الحربية "USS Ramage" والتي رست في ​مرفأ بيروت​ ليوم واحد فقط"، مشيرةً إلى ان "مصلحة لبنان الاقتصادية أن تكون مياهه آمنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية لـLBC: مصلحة لبنان الاقتصادية أن تكون مياهه آمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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