علمت قناة الـ"LBC" أن "زيارة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لرئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ كانت مقررة الاسبوع الفائت الا انه تم تأجيلها بسبب حوادث الجنوب".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: زيارة الحريري لجنبلاط كانت مقررة الاسبوع الفائت الا انه تم تأجيلها بسبب حوادث الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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