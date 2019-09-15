MTV: جنبلاط سيبلغ الحريري خلال لقائهما انه الى جانبه بموضوع موازنة 2020

علمت قناة الـ"MTV" أن "رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ سيبلغ ​الحريري​ خلال لقائهما في كليمنصو انه الى جانبه في موضوع موازنة 2020 كما سيتم البحث في ​التعيينات​".

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