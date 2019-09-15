لفت رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له بعد استقباله رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في كليمنصو إلى أنه قد نتفق على بعض الأمور وقد نختلف على أخرى، لكن الأهم مصلحة البلد.

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط بعد لقائه الحريري: قد نختلف على بعض الأمور لكن الأهم مصلحة البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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