شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: دورات تدريبية للأعضاء استعدادا لانتخابات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب أرسل استمارات الترشح لانتخابات المحليات إلى أعضاءه فى المحافظات تتضمن شروط الترشح والمعايير التى حددها الحزب لأعضاءه للترشح على قوائم الحزب فى انتخابات المحليات.

وأضاف رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يجهز لمجموعة من الدورات التدريبية التى سيحضرها أعضاء الحزب من مختلف المحافظات وتضم تلك الدورات التدريبية قواعد الترشح والشروط، والمعايير الواجب توافرها على العضو لتسجيل اسمه ضمن المرشحين فى انتخابات المحليات.

ولفت الربان عمر المختار صميدة، إلى أن الحزب ينتظر إقرار قانون المحليات من قبل مجلس النواب للتعرف على مواد القانون التى ستيم إقرارها وبناء عليه يحدد الحزب مرشحيه وعددهم ويعلن أسمائهم بناء على طبيعة القانون الذى سيوافق عليه مجلس النواب ، مشيرا الى أن الحزب أقام مجموعة من الندوات فى مقرات حزبه بالمحافظات حول كيف تكون فاعلا فى انتخابات المحليات، متابعا: نشرح لهم طريقة المنافسة القوية فى تلك الانتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب طرق التحالفات مع الأحزاب الأخرى وطبيعة تلك التحالفات الانتخابية فى تلك الانتخابات.

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وأوضح الربان عمر المختار صميدة، أن انتخابات المحليات تكون سبيل هام للتنافس بين الأحزاب، إلى جانب أنها تشجع الأحزاب على زيادة تواصلهم فى الشارع مع الجماهير ، وتوصيل رؤيتهم وبرامجهم للمواطنين وبالتالى يعد ذلك عامل أساسى ومهم فى تحريك الشارع السياسى وتشجيع الأحزاب على التنافس لكسب أكبر عدد من المقاعد فى انتخابات المحليات.