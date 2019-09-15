موجز السياسة.. بهاء أبو شقة يطلق مبادرة "الوفد مع الشباب" لتقديم الدعم لهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأحد، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب، وجاءت أهمها كالتالى: بهاء أبو شقة يطلق مبادرة "الوفد مع الشباب" لدعمهم سياسيا واقتصادية واجتماعيا فيه سم قاتل.. هوس "اللايك والشير" يحلل شخصيتك ويجعلك هدفا لجماعات العنف آمنة نصير مشجعة إصدار وثيقة تأمين إجبارية على الطلاق: تتصدى لتلاعب المطلق داعية سلفى محذرا من الإخوان: ينفذون مخططات خارجية لتدمير الدول العربية Advertisements عبد العال يستقبل غدا رئيس مجلس الأمة الكويتى بهاء أبو شقة: المرأة المصرية قدمت نموذجًا فريدًا للوطنية وحب الوطن أحمد كريمة: تصويب الخطاب الدينى يتطلب فلترة الإسلام من المذاهب الطائفية النائب عمرو صدقى: مصر استعادت عافيتها على خريطة السياحة العالمية نواب يشيدون بمؤتمرات الشباب: ثقتنا فى الرئيس والجيش مطلقة ولن تتأثر بالشائعات

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