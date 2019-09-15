بالفيديو| سامسونج تسخر من هاتف آيفون الجديد في 15 ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

سخرت شركة سامسونج الكورية من نظيرتها الأمريكية "أبل"، من خلال مقطع فيديو نشرته الشركة الكورية حول هاتفها الجديد "جالكسي نوت 10".

ووفق ما ذكر موقع "زد نت"، يظهر في مقطع الفيديو رجل وامرأة يحملان هاتف "آيفون 11" و"جالكسي نوت 10"، ويلتقط كليهما مقطع فيديو.

وسلط الفيديو الضوء على تقنية "بوكيه"، إذ يستطيع هاتف "جالكسي نوت 10" طمس خلفية الفيديو أثناء التصوير، بسبب تفعيل هذه التقنية، على عكس هاتف "آيفون 11" الذي يستطيع تمويه خلفيات الصور الثابتة وليس مقاطع الفيديو، عن طريق تفعيل وضع "بورتريه".

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ولا تقدم "أبل" ميزة "بوكيه" ضمن الفيديو عبر تطبيق الكاميرا الأساسي، ويمكن لمستخدمي هواتف "آيفون" طمس خلفية الفيديو إلى حد ما باستخدام تطبيقات كاميرا الجهات الخارجية.

وكانت "سامسونج" كشفت عن هاتف "جالكسي نوت 10" في 23 أغسطس الماضي، بسعر يبدأ من 950 دولارًا، بينما كشفت "أبل" عن هاتفها الجديد "آيفون 11" في 10 سبتمبر بسعر يبدأ من 699 دولار.