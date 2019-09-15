السودان: إعفاء المدير العام للإذاعة والتلفزيون من منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون في البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء السوداني (سونا) إلى أن حمدوك أصدر قراره بإعفاء إسماعيل محمد أحمد عيساوي من وظيفة المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

ووجه القرار وزارتي الثقافة والإعلام (الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وكلّف حمدوك، بحسب القرار، إبراهيم محمد إبراهيم البزعي بتولي مهام المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.