الرئيس الفلسطيني يدين الهجمات الإرهابية على معملي أرامكو بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أدان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، في اتصال هاتفي، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الهجمات الإرهابية التي تعرض لها معملي نفط أرامكو.

وأكد أبو مازن وقوفه إلى جانب المملكة في محاربة الارهاب الذي يستهدف أمنها وأرضها وسلامة مواطنيها، مشددا على ثقته المطلقة بأن السعودية بقيادة الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قادرة على التصدي لهذه الهجمات، والوقوف بوجه جميع "المحاولات البائسة" التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.

بدوره، شكر الملك سلمان، أبو مازن، على موقف الرافض للهجوم الإرهابي، مجددًا تأكيده على مواقف المملكة الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية، حتى ينال شعبنا حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس.