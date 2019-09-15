تونس تختار الرئيس.. لجان الاقتراع تغلق أبوابها استعداد لفرز الأصوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: أغلقت لجان الاقتراع في تونس أبوابها، وذلك استعداد لعملية فرز الأصوات لتحديد الرئيس التونسي الجديد. وكانت الهيئة العليا للانتخابات أشارت إلى أن المعطيات الأولية توضح ارتفاع نسبة المشاركة فى الانتخابات لتتجاوز 35 بالمئة. كما ذكرت أنه بحسب المعطيات الرسمية التى وردت من الهيئات الفرعية بلغت الى حدود الساعة الثالثة مساء نسبة 27.8%، داعية التونسيين إلى التوجه الى مكاتب الاقتراع وذلك قبل ساعة من غلق أبوابها .

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