اعتبرت وسائل إعلام عبرية أن زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى روسيا، كانت فاشلة إلى حدٍّ دفع رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيجدور ليبرمان، لاستغلالها في معركته الانتخابيّة ضدّ نتنياهو والتندّر عليه.
"الروس قاموا بتنشيف دمّ نتنياهو"، هكذا وصف الإعلام العبريّ زيارة نتنياهو إلى روسيا والسبب في ذلك هو ما فعله الروس ضد نتنياهو حيث انتظر
ووفقًا لما نشرته صحيفة الرأي اليوم عن مصادر سياسية رفيعة في "تل أبيب"، فإن الحديث يجري عن إجراءٍ نادرٍ جدًا يؤكّد ما كان قد نُشِر سابقًا عن أنّ اللقاء الثنائي بين بوتنونتنياهو كان باردًا جدًا.
وأوضحت المصادر أن نتنياهو يحلّ هذه المرة ضيفًا ثقيلاً على بوتين، وخصوصًا أنّ موسكو تعلم يقينًا أنّ هدف الزيارة هو للكسب الانتخابي حصرًا، في ظلّ حالة عدم اليقين حول نتائج الانتخابات، وبشكلٍ خاصٍّ أنّ نتنياهو أعلن أنّه يسعى للحصول على أصوات الناخبين الذين تمّ استجلابهم من الاتحاد السوفييتي سابِقًا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المُتطرِّف والعنصريّ ليبرمان، إذْ إنّ هؤلاء المُصّوتين هم القاعدة الأساسيّة للحزب الذي يقوده (يسرائيل بيتينو).
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إهانته في روسيا.. الإعلام الإسرائيلي يسخر من نتنياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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