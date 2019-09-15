غزة: الأونروا تصدر بيانًا غاضبًا بشأن الاعتداء على إحدى معلماتها

دانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، بشدة الاعتداء الذي ارتكب بحق إحدى معلماتها أمس السبت في منطقة غرب غزة، مؤكدة أنها تشعر

بقلق شديد إزاء العدد المتزايد من حالات العنف ضد موظفيها.

وقالت في بيان لها مساء اليوم الأحد: "على ما

يبدو، فإن أفراد من عائلتها قد نفّذوا هذا الاعتداء عند بوابة المدرسة عندما كانت في طريقها للخروج".

وأكدت الوكالة أنها مصممة على بذل كل الجهود كي يشعر موظفيها وموظفاتها بالأمان والحماية أثناء تأديتهم لعملهم".