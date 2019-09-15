ألمانيا تدين الهجوم على منشآت نفطية في السعودية

أدانت ألمانيا الهجوم الإرهابي الذي استهدف، أمس السبت منشآت نفطية في السعودية.

وذكرت الخارجية الألمانية - في بيان اليوم الأحد أن ( برلين ) تدين بشدة الهجوم الذى

استهدف اثنتين من منصات البترول في (خريص) و(أبيك)، والتي تحمل الحوثيون مسئوليتها .



واضافت أن مثل هذا الهجوم على البنية التحتية

المدنية في السعودية غير مبرر ، لاسيما وأن هذا من شأنه أن يفاقم التوترات ، وعكس ما ترغب فيه (برلين ) وتأجيج التصعيد في المنطقة.



وشدد البيان على ضرورة وقف تلك الأعمال، مطالبا بوقف مثل هذه الهجمات.