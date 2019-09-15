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ألمانيا تدين الهجوم على منشآت نفطية في السعودية

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 أدانت ألمانيا الهجوم الإرهابي الذي استهدف، أمس السبت منشآت نفطية في .

 

وذكرت الخارجية الألمانية - في بيان اليوم الأحد أن ( برلين ) تدين بشدة الهجوم الذى

استهدف اثنتين من منصات البترول في (خريص) و(أبيك)، والتي تحمل الحوثيون مسئوليتها .


واضافت أن مثل هذا الهجوم على البنية التحتية

المدنية في السعودية غير مبرر ، لاسيما وأن هذا من شأنه أن يفاقم التوترات ، وعكس ما ترغب فيه (برلين ) وتأجيج التصعيد في المنطقة.


وشدد البيان على ضرورة وقف تلك الأعمال، مطالبا بوقف مثل هذه الهجمات.

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