السودان يدين الهجوم على منشآت نفطية سعودية

أدانت الحكومة السودانية بشدة الاعتداء الإرهابي على منشآت وبنى تحتية مدنية سعودية، باعتباره عملًا إجراميًا شنيعًا، يخالف كل القوانين والتشريعات الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم

الأحد - أن السودان تابع بقلق أنباء الهجوم الغاشم، الذي استهدف منشآت نفطية سعودية حيوية أمس السبت، مؤكدة وقوف البلاد وتضامنها مع المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، ومساندتها لحكومتها في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها واقتصادها ومواطنيها.



وطالبت المجتمع الدولي ببذل أقصى جهده من أجل التصدي لهذه الاعتداءات المتواصلة، والتي باتت تشكل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.