نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية التونسية يكشف نسبة المشاركة

كشف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر عن أن نسبة إقبال الناخبين التونسيين على مكاتب الاقتراع في الداخل خلال الانتخابات الرئاسية بلغت 16.3 بالمائة من جملة الناخبين المسجلين الذي يتجاوز عددهم 7 ملايين مسجل.

وقال بوعسكر لوكالة "سبوتنيك"، إن

أعلى نسبة إقبال على مكاتب الاقتراع كانت بالدائرة الانتخابية صفاقس 2 جنوب شرقي البلاد في حين تم تسجيل أقل نسبة إقبال في دائرة باحة شمال غربي البلاد حيث لم تتجاوز النسبة 4.97.



ودعا نائب رئيس هيئة الانتخابات الناخبين للتوجه بكثافة إلى مكاتب الاقتراع في الساعات المقبلة لممارسة حقهم في التصويت قبل غلق مراكز الاقتراع بكافة المحافظات في حدود الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وفيما يتعلق بالإخلالات قال بوعسكر إنه لم يتم إلى الآن رصد أي إخلالات جسيمة من شأنها تعطيل سير العملية الانتخابية في بعض مراكز الاقتراع.