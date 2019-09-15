روحاني: دور الولايات المتحدة في سوريا داعم للإرهاب

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أن دور الولايات المتحدة في سوريا داعم للإرهاب وأنه لا بد من دعم دمشق من أجلإعادة الاستقرار في البلاد.
ونقل التلفزيوني الإيراني عن روحاني قوله قبيل قبل مغادرته إدة الأميركية يدعم الإرهابفي سوريا"، مضيفاً بقوله " أكدنا أن سوريا ومصيرها بيلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول الأزمة السورية: " موقف الولايات المتحد شعبها ولابد من دعم دمشق لإعادة الاستقرار في البلاد".
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