روحاني يدعو إلى إقرار هدنة في اليمن

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إقرار هدنة في اليمن وحل أزمات المنطقة عبر الحوار، مؤكدًا أن العامل الرئيس المزعزع لاستقرار المنطقة هو التدخلات الأمريكية. المنطقة هو التدخلات الأمريكية. وقال روحاني اليوم الأحد قبيل مغادرته إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول التسوية السورية: "يجب أن تكون هناك هدنة في اليمن ويجب وقف الحرب في هذا البلد"، مشيرًا إلى أن حل أزمات المنطقة لن يأتي إلا بالحوار بين دول الجوار. حول التسوية السورية: "يجب أن تكون هناك هدنة في اليمن ويجب وقف الحرب في هذا البلد"، مشيرًا إلى أن حل أزمات المنطقة لن يأتي إلا بالحوار بين دول الجوار.

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