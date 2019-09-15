الرئيس الجزائري المؤقت يوقع على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة

وقع الرئيس الجزائري المؤقّت عبدالقادر بن صالح، اليوم الأحد، رسمياً على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة وذلك تماشياً مع ما دعت إليها قيادة أركان الجيش في وقت سابق، حين صرح الرّجل الأول بالمؤسسة العسكرية الفريق أحمد قايد صالح عن رغبته في التّعجيل بإن يتم اليوم 15سبتمبر الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية .

ووفقاً للتليفزيون الرسمي، استقبل الرئيس الجزائري رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وزير العدل الأسبق محمد شرفي، الذي تمت تزكيته اليوم من قبل هيئة الوساطة والحوار بقيادة الدبلوماسي كريم يونس.

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