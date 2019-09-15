كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المجلس السيادي يجري حركة ترقيات بالجيش السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأحد، عددا من القرارات، تم بموجبها ترقية عدد من الضباط في الرتب المختلفة للرتبة الأعلى، وإحالة آخرين إلى التقاعد.
وقال المتحدث الرسمي للجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، في بيان: "إن القرارات تأتي في إطار الإجراءات الدورية التي تتم وفقا لقوانين ولوائح القوات المسلحة للمحافظة على التدرج الوظيفي والهرمية".
كان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أكد، في تصريحات سابقة، ضرورة إعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.
وأكد أن القوات المسلحة السودانية سيتم النأي بها عن الاستقطاب والعمل السياسي للتركيز على تطويرها لتحقيق تطلعات جنودها والشعب.
وقال البرهان، في كلمته خلال تخرج عدد من طلاب الكليات العسكرية، الخميس، "إن القوات ومكوناتها متماسكة، ومحاولات شق الصف والوقيعة مستحيلة".
وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” المتخصص بتصنيف الجيوش والأسلحة، يحتل الجيش السوداني المرتبة رقم 69 بين أقوى جيوش العالم والمرتبة 8 على مستوى أفريقيا، وتتكون قواته الجوية من 191 طائرة حربية.
ووفقاً للموقع تعتمد قوة الجيوش على عدة معايير منها التعداد السكاني والعتاد العسكري والموقع الجغرافي.
ويتجاوز تعداد سكان السودان 43 مليون نسمة، ويصل عدد قواته العسكرية 189 ألف جندي بينهم 105 ألف جندي في قوات الاحتياط.
وتضم القوات الجوية السودانية 191 طائرة حربية، بينها 46 مقاتلة.
وتمتلك السودان 81 طائرة هجومية، و23 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 11 طائرة تدريب.
ويصل إجمالي المروحيات العسكرية التي يمتلكها الجيش السوداني إلى 73 مروحية بينها 43 مروحية هجومية.
أما على صعيد الدبابات فيمتلك الجيش السوداني 410 دبابة بالإضافة الى 403 مركبة قتالية مدرعة.
وإضافة لامتلاكه 20 منصة صواريخ لدى الجيش السوداني 750 مدفع يجر يدوياً وكذلك 15 مدفعية ذاتية الحركة .