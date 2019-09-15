كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء الكويتي يوجه بتشدد الإجراءات حول المواقع الحيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه الشيخ جابر المبارك ، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل الكويت، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر.
جاء ذلك التوجيه بعد كانت حادث شركة أرامكو السعودية، التي نشب بها حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون".
وأرامكو العربية السعودية اختصارا لشركة الزيت العربية الأمريكية هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.
وفي هذا السياق اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، السبت، عن استنكار دولة الكويت الشديد للهجومين اللذين طالا صباح اليوم السبت منشأتين تابعتين لشركة ارامكو في محافظة بقيق وهجره خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة واديا إلى اندلاع حريقين تم ولله الحمد السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.
وأوضح المصدر، وفقاً لصحف محلية، بأن دولة الكويت وفي الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات الهجوم التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة و إمدادات الطاقة العالمية لتؤكد مطالبتها المجتمع الدولي يبدل جهودا مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.
وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة اراضيها واختتم المصدر تصريحه بالتضرع الى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.