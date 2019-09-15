كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء الكويتي يوجه بتشدد الإجراءات حول المواقع الحيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الشيخ جابر المبارك ، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل الكويت، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر.

جاء ذلك تصريح أدلى به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي بالإنابة، اليوم الأجد أنس الصالح عقب اجتماع الشيخ جابر المبارك مع عدد من الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعدداً من قيادات الجيش والشرطة، بحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وقدمت القيادات الأمنية لرئيس مجلس الوزراء إيجازاً عن الأوضاع الأمنية في المنطقة وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل أراضي المملكة العربية السعودية وقد بينت رئاسة الأركان بأنها على تنسيق مباشر ومستمر مع الأشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة.

وعلى صعيد آخر فقد أوضح الصالح أن القيادات الأمنية قد باشرت اجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، وما تم اتخاذه من إجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها. جاء ذلك التوجيه بعد كانت حادث شركة أرامكو السعودية، التي نشب بها حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون".

وأرامكو العربية السعودية اختصارا لشركة الزيت العربية الأمريكية هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.

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وفي هذا السياق ‏اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، السبت، عن استنكار دولة الكويت الشديد للهجومين اللذين طالا صباح اليوم السبت منشأتين تابعتين لشركة ارامكو في محافظة بقيق وهجره خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة واديا إلى اندلاع حريقين تم ولله الحمد السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

وأوضح المصدر، وفقاً لصحف محلية، بأن دولة الكويت وفي الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات الهجوم التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار ‏المملكة العربية السعودية الشقيقة و إمدادات الطاقة العالمية لتؤكد مطالبتها المجتمع الدولي يبدل جهودا مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة اراضيها واختتم المصدر تصريحه بالتضرع الى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.