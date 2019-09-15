كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني مهاجماً أمريكا: دور واشنطن في سوريا داعم للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن دور الولايات المتحدة في سوريا داعم للإرهاب وأنه لا بد من دعم دمشق من أجل إعادة الاستقرار في البلاد.

ونقل التلفزيوني الإيراني، اليوم الأحد، عن روحاني قوله قبيل قبل مغادرته إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول الأزمة السورية: " موقف الولايات المتحدة الأميركية يدعم الإرهاب في سوريا"، مضيفاً بقوله " أكدنا أن سوريا ومصيرها بيد شعبها ولابد من دعم دمشق لإعادة الاستقرار في البلاد". عن روحاني قوله قبيل قبل مغادرته إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول الأزمة السورية: " موقف الولايات المتحدة الأميركية يدعم الإرهاب في سوريا"، مضيفاً بقوله " أكدنا أن سوريا ومصيرها بيد شعبها ولابد من دعم دمشق لإعادة الاستقرار في البلاد". وأكد روحاني، أن " واشنطن تدعم الرياض في حرب اليمن ولا بد بأن تعترف أميركا بأن مداخلاتها في المنطقة تؤدي إلى عدم الاستقرار" وأن " على الأميركيون أن يعلموا أن العامل الرئيسي لاستتباب الأمن في المنطقة هو وقف اعتداءاتهم واعتداءات الكيان الصهيوني".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الحرب في سوريا انتهت، وسوريا تعود رويداً رويداً إلى الحياة السلمية الطبيعية.

وأوضح لافروف، في مقابلة مع صحيفة "ترود"، أن عدداً من بؤر التوتر يظل قائماً فقط في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة النظام مثل إدلب والضفة الشرقية لنهر الفرات.

وبحسب الوزير الروسي، فإن الاهتمام يتركز الآن على تقديم المساعدة الإنسانية وتحريك العملية السياسية لحل الأزمة من أجل تحقيق الاستقرار المستدام.

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تطوير الإصلاح الدستوري

رجح لافروف أن يسهم تشكيل وإطلاق لجنة تهدف لتطوير الإصلاح الدستوري في دفع هذه العملية التي يقودها السوريون أنفسهم وتنفذ بمساعدة الأمم المتحدة. كما أكد وزير الخارجية الروسي اهتمام بلاده الكبير بالحفاظ على الاتصالات المنتظمة مع كل الأطراف السورية بما في ذلك المعارضة ودعوتها إلى أوسع تمثيل ممكن لجميع فئات المجتمع في العملية السياسية.

وفيما يخص العقوبات التي طالت النظام السوري، وصف لافروف هذه العقوبات بغير البناءة، مؤكداً التوصل مع إسرائيل لاتفاق بشأنها.

وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، وفقاً لـ "العربية" على ضرورة ضمان احترام حقيقي لسيادة ووحدة أراضي سوريا، لافتاً إلى أن إسرائيل متفقة معهم بالكامل بهذا.

يأتي ذلك فيما استهدف هجوم بسيارة مفخخة مركزاً عسكرياً تابعاً لفصائل المعارضة في مدينة عفرين شمال حلب، وقالت مصادر "العربية" و"الحدث" إن الهجوم أدى لمقتل شخصين مدنيين واصابة 14 آخرين بجروح.