عصبة الأبطال – هذه تشكيلة الوداد الأساسية أمام نواذيبو الموريتاني

كشف زولان مانولوفيتش، مدرب فريق الوداد لبيضاوي لكرة القدم، عن التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر، التي ستخوض بعد قليل مباراة “إف سي نواذيبو” الموريتاني، برسم ذهاب الدور الأول لعصبة الأبطال الإفريقية.

ولم تعرف توليفة الفريق الأحمر الأساسية لهذه المباراة، مفاجآت عديدة، باستثناء الاعتماد على أنس الأصبحي منذ بداية اللقاء، بسبب غياب صلاح الدين السعيدي.

إليكم تشكيلة الفريق الأحمر:

رضا التكناوتي، في حراسمة المرمى.

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الدفاع: محمد ناهيري، ابراهيما كومارا، أشرف داري، وعبد اللطيف نصير

الوسط: ميشيال بابا توندي، يحيى جبران، ووليد الكرتي

الهجوم: زهير مترجي، أيمن الحسوني، وبديع أووك