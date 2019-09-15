العثور على قاتل زوجته بطنجة مشنوقا بضواحي العرائش

وضع شخص حدا لحياته شنقا، اليوم الأحد، بضواحي العرائش، بعدما قتل زوجته بطنجة يوم الأربعاء الماضي، ولاذ بالفرار.

وكشفت المعلومات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن المعني عُثر عليه معلقا بواسطة حبل ملفوف حول عنقه على إحدى الأشجار، حيث جرى نقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى لالة مريم بالعرائش.

وشهدت مدينة طنجة قبل 5 أيام جريمة قتل بشعة، نفذها زوج في حق زوجته البالغة من العمر 28 عاما، أمام طفليهما داخل منزل الأسرة المتواجد بحي مسنانة.

وكانت الأسرة قد انتقلت حديثا للعيش في مدينة طنجة، حيث دخلت في خلاف مع زوجها فجر اليوم قبل أن يتحول الأمر إلى طعنات قاتلة، حيث حاولت الفرار إلى الشارع لكنها سقطت بالقرب من منزلها وفارقت الحياة بعد فقدانها لكميات مهمة من الدماء.

وأضافت المعلومات ذاتها، أن الزوج فر إلى وجهة مجهولة بعدما شاهد زوجته مضجرة في دمائها تصارع الموت.