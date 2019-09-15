استغل هزيمة أتليتيكو مدريد.. اشبيلية يهزم مضيفه ألافيس وينفرد بصدارة “الليغا”

انفرد فريق اشبيلية، بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب اليوم الأحد على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من “الليغا”.

ونجح الفريق الضيف في إحراز هدف المباراة الوحيد بعد مرور 37 دقيقة على ضربة البداية، بواسطة اللاعب خوان جوردان، وهو الهدف الذي حافظ عليه اشبيلية حتى نهاية المواجهة، التي احتضنها ملعب “مينديزوروزا”، وذلك بالرغم من المحاولات العديدة لأصحاب الأرض بغية إدراك التعادل.

ورفع الفريق الأندلسي رصيده بهذا الفوز، إلى النقطة العاشرة، منفردا بالصدارة، بفارق نقطة واحدة عن أتليتيكو مدريد الوصيف، والذي فقد مركزه الأول، عقب خسارته أمس السبت أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل.