انفرد فريق اشبيلية، بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب اليوم الأحد على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من “الليغا”.
ونجح الفريق الضيف في إحراز هدف المباراة الوحيد بعد مرور 37 دقيقة على ضربة البداية، بواسطة اللاعب خوان جوردان، وهو الهدف الذي حافظ عليه اشبيلية حتى نهاية المواجهة، التي احتضنها ملعب “مينديزوروزا”، وذلك بالرغم من المحاولات العديدة لأصحاب الأرض بغية إدراك التعادل.
ورفع الفريق الأندلسي رصيده بهذا الفوز، إلى النقطة العاشرة، منفردا بالصدارة، بفارق نقطة واحدة عن أتليتيكو مدريد الوصيف، والذي فقد مركزه الأول، عقب خسارته أمس السبت أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل.
كانت هذه تفاصيل خبر استغل هزيمة أتليتيكو مدريد.. اشبيلية يهزم مضيفه ألافيس وينفرد بصدارة “الليغا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.