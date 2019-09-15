النقب: إصابة فتى بصورة حرجة في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فتى، بعد ظهر اليوم الأحد، بإصابة بالغة الخطورة في حادث طرق وقع في النقب.

وعلم أن الفتى الذي يبلغ من العمر 16 عاما قد أصيب في حادث دهس، قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم بقليل.

ونقل الفتى المصاب، وهو فاقد لوعيه إلى شارع 25 قرب مفرق عرعرة النقب، حيث تم تسليمه لطواقم الإسعاف التي وصلت المنطقة.

وقدمت الطواقم الإسعافات الأولية للفتى قبل نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وهو بحالة حرجة جدا.