شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكي يدعو لشن ضربة عسكرية ضد مصافي نفطية إيرانية والان مع التفاصيل

أكد السناتور ليندسي جراهام، أحد صقور السياسة الخارجية البارزين، إنه يتعين على الولايات المتحدة النظر في رد عسكري، يتمثل في ضرب مصافي النفط الإيرانية ردًّا على الهجمات الجديدة على مصافي النفط السعودية التي قامت بها إيران بأيادي حلفائها في اليمن والعراق.

وقال جراهام على موقع تويتر، لقد حان الوقت الآن للولايات المتحدة أن تضع على الطاولة خطة للهجوم على مصافي النفط الإيرانية إذا واصلت استفزازاتها، أو زادت التخصيب النووي.

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وأضاف: لن توقف إيران سوء سلوكها حتى تصبح العواقب أكثر جدية، مثل مهاجمة مصافيها التي حقًّا ستكسر ظهر النظام.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، قال إنه "بالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابي صباح اليوم السبت ١٤ سبتمبر ٢٠١٩م على معملَين تابعَين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة (بقيق) وهجرة (خريص)، وبناء على التحقيقات الأولية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والمبنية على الدلائل والمؤشرات العملياتية والأدلة المادية بموقعَي الهجوم الإرهابي، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية".

وأكد "المالكي" استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية؛ وذلك للحفاظ على المقدرات الوطنية، وكذلك أمن الطاقة العالمي، وضمان استقرار الاقتصاد العالمي.